Cimitero di Staglieno, la denuncia di un lettore: 'Non riesco ad andare sulla tomba di mio padre' (Di giovedì 10 settembre 2020) 'È giusto che io non possa andare a trovare mio padre perché il campo è impraticabile?', si domanda Mauro Cornelli, che da dieci anni ogni settimana va al Cimitero e si è rivolto a Genova Today per ... Leggi su genovatoday

Miti_Vigliero : RT @genovatoday: Cimitero di Staglieno, la denuncia di un lettore: «Non riesco ad andare sulla tomba di mio padre» - genovatoday : Cimitero di Staglieno, la denuncia di un lettore: «Non riesco ad andare sulla tomba di mio padre»… - Elena_lotysz : RT @V_MCMXCIX: The Poggi monument at the Cimitero monumentale di Staglieno in Genoa. - LaNoonaDeYoongi : RT @V_MCMXCIX: The Poggi monument at the Cimitero monumentale di Staglieno in Genoa. - xMalakAlMawt : RT @V_MCMXCIX: The Poggi monument at the Cimitero monumentale di Staglieno in Genoa. -