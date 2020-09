Calciomercato Udinese – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) L’Udinese lavora spesso sotto traccia in ambito mercato secondo precise strategie del club. Offerta per Kapacak Da tempo sul taccuino dei friulani, Burak Kapacak è un profilo che viene seguito da diverse società e nelle ultime ore sembra che l’Udinese abbia deciso di sferrare il primo assalto verso il giovane terzino destro turco, che piace molto anche al Sassuolo. I friulani sembrano pronti a offrire circa 2 milioni di euro per lui. De Paul potrebbe restare Rodrigo De Paul ha da tempo annunciato l’intenzione di cambiare aria, in maniera non dissimile da Seko Fofana, che da alcune settimane è stato acquistato dal Lens, neopromosso in Ligue 1: sul talentuoso argentino è costante il pressing del Leeds, società anch’essa appena ritornata in massima serie dopo molti anni ma la trattativa non ha ... Leggi su giornal

