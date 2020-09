Calciomercato Spezia – Affari e trattative 10 settembre (Di giovedì 10 settembre 2020) Calciomercato Spezia – Affari e trattative 10 settembre. Sono quattro i giocatori in arrivo allo Spezia. Terminate nelle scorse ore le trattative con il Sassuolo e con il Cagliari, in arrivo anche un difensore dall’Hajduk Spalato. Prosegue nel frattempo il lavoro di Meluso (nella foto, ndr) per rinforzare la rosa di Italiano: nelle prossime ore previsto il colloquio con la Fiorentina per Saponara e Agudelo. Calciomercato Spezia – Affari e trattative 10 settembre Sono in arrivo allo Spezia Riccardo Marchizza e Cristian Dell’Orco. I due calciatori sono quelli che compieranno il trasferimento dal Sassuolo. Per l’esterno di sinistra un gradito ... Leggi su giornal

CESENA – Domani il Cesena dirà addio a Emanuele Valeri, già ceduto da due settimane alla Cremonese ma costretto a restar ...

Chi affiancherà Francesco Vicari al centro della difesa a quattro di mister Marino? Nella prima uscita contro il Pontedera è toccato a Bartosz Salamon, poi nella ripresa il tecnico siciliano ha mischi ...

