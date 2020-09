Banca Finnat, utile in calo nel I semestre. Cresce il margine d’interesse (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – Banca Finnat chiude il primo semestre con un utile in calo a 2,1 milioni, dai 4,3 milioni dello stesso periodo del 2019 ma prevede di poter realizzare “un risultato consolidato 2020 comunque positivo e superiore a quello dell’esercizio 2019”. È quanto rende noto l’istituto in una nota dopo l’approvazione, da parte del Cda, della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata di Gruppo al 30 giugno 2020. “Sul risultato – si legge nella nota – incidono le rettifiche di valore nette per rischio di credito relativo ad attività finanziarie per 1,8 milioni a fronte di riprese di valore per 0,7 milioni del semestre 2019″. L’istituto romano rileva come “gli impatti più significativi della ... Leggi su quifinanza

Cet 1 capital ratio al 35,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Nel primo semestre Banca Finnat ha realizzato un margine di interesse in aumento del 6,3% a 8,3 milioni di euro. L'incidenz ...

Cet 1 capital ratio al 35,7% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 10 set - Nel primo semestre Banca Finnat ha realizzato un margine di interesse in aumento del 6,3% a 8,3 milioni di euro. L'incidenz ...