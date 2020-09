Val di Ledro, ritrovato l’uomo di 72 anni scomparso ieri notte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Dopo una notte di ricerche, alle 13.30 è stato ritrovato l’uomo di 72 anni di cui non si avevano notizie da ieri. È successo nei boschi della Val di Ledro, in Trentino-Alto Adige. Qui è stato ritrovato in un canalone un fungaiolo di 72 anni di Vigevano, in provincia di Pavia. Dell’uomo non si avevano … L'articolo Val di Ledro, ritrovato l’uomo di 72 anni scomparso ieri notte proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Disperso da ieri nei boschi della Val di Ledro, è stato ritrovato in vita in una zona molto ripida e impervia nei pressi di malga Cap. VAL DI LEDRO - Sopra l'abitato di Tiarno di Sotto a una quota di ...

L'uomo è stato ritrovato lungo un canale molto ripido, in buone condizioni di salute, era cosciente ma lamentava dolori a una gamba. Il fungaiolo del 1948 residente a Vigevano (Pv), disperso da ieri n ...

