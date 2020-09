The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone - recensione (Di mercoledì 9 settembre 2020) "It's not the best choice. It's Spacer's Choice". Se avete giocato a The Outer Worlds, questa musichetta sicuramente riecheggia ancora nella vostra testa. Se invece non lo conosceste, stiamo parlando dell'action RPG sviluppato da Obsidian Entertainment, annunciato a sorpresa nel 2018 e pubblicato solamente lo scorso anno. A quasi un anno di distanza arriva Pericolo su Gorgone, il primo di due DLC che andranno a espanderne l'universo narrativo.Uno dei limiti del gioco base era l'impossibilità di continuare la partita una volta che si completava l'ultima missione. Purtroppo ciò è rimasto invariato, dunque volendo salpare ancora una volta a bordo dell'Inaffidabile, bisognerà necessariamente recuperare un salvataggio antecedente all'inizio della missione conclusiva. A parte ciò, per dare ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : L'Inaffidabile salpa verso una nuova avventura nella nostra recensione di The Outer Worlds: Pericolo su Gorgone.

Ultime Notizie dalla rete : The Outer The Outer Worlds Pericolo su Gorgone Recensione: l'universo cresce col DLC Everyeye.it The Outer Worlds: Peril On Gorgon DLC Severed Arm Mission Gameplay

Peril On Gorgon's first few missions seem to revolve around severed body parts so here's the time a severed arm gives you a job.

