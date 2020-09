Stesa al centro storico, 4 colpi nella notte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Quattro bossoli e una cartuccia calibro 9×21. Questo quanto hanno ritrovato questa notte i poliziotti nel quartiere San Lorenzo a Napoli. Gli agenti sono arrivati in vico Campanile a Sant’Apostoli, al centro della città, ieri notte dopo una segnalazione di spari arrivati dai residenti della zona. Si tratta di un’azione di forza nell’ambito della faida tra i Mazzarella e i Giuliano-Sibillo per il controllo delle piazze di spaccio e le estorsioni L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Una stesa è stata portata a termine nel corso della scorsa notte nel cuore della città. Il raid armato con spari in aria a scopo intimidatorio è avvenuto non lontano da via dei Tribunali, in vico Camp ...