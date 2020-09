Scissi. La separazione fra sinistra e parte del suo popolo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ecco, comunque vada, anche se il centrodestra dovesse vincere le Regionali 4 a 2, 5 a 1, 6 a 0, Caporetto o non Caporetto, il Governo andrà avanti. Andrà avanti se vincono i No al referendum o se vincono i Sì e, se dunque, il popolo vorrà un Parlamento più snello che sostituisca l’attuale, ma potrà averlo solo tra tre anni. Andrà avanti a prescindere, come ha spiegato Dario Franceschini in una monumentale intervista alla Stampa, che neanche Bettino Craxi. Il quale avrà anche invitato la gente ad andare al mare, ma poi prese atto che il paese non aveva fatto il bagno, ma aveva mandato al diavolo chi si era arroccato nel Palazzo, e ne trasse le conseguenze. Andrà avanti anche a costo di una lacerazione a sinistra, già in atto, profonda e dolorosa.Occhio che questa, ... Leggi su huffingtonpost

