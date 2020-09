Salvini aggredito in Toscana, una giovane gli strappa rosario e camicia (Di mercoledì 9 settembre 2020) FIRENZE (ITALPRESS) – Fuori programma per il leader della Lega Matteo Salvini che stamane, nel corso di una iniziativa elettorale a Pontassieve, in Toscana, è stato avvicinato e strattonato da una ragazza di colore che gli ha strappato la camicia e il rosario che indossava. Le forze dell’ordine che hanno subito fermato e identificato la giovane “in evidente stato di alterazione psicofisica”. Si tratta di una trentenne congolese che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve. La donna non ha precedenti penali e rischia una denuncia per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale.“Ognuno può avere idee politiche, calcistiche, religiose diverse, ma la violenza no: la camicia me la ricompro, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta

