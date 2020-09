Razzismo, cliente si rivolge così a cameriere:”Non servirmi, sei nero” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Razzismo, cliente si rivolge così a cameriere:”Non servirmi, sei nero”. L’episodio a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) in albergo Un cameriere ha chiesto al cliente cosa desiderasse e si è sentito rispondere:”Guarda non mi devi servire perché sei nero“. La frase razzista sarebbe stata detta da un cliente a un cameriere di colore nel … L'articolo Razzismo, cliente si rivolge così a cameriere:”Non servirmi, sei nero” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

San Benedetto, razzismo al ristorante. Cliente al cameriere: "Non servirmi, sei nero"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Signore, cosa desidera?”. “”Guarda, non mi devi servire perché sei nero”. La frase razzista che sarebbe stata pronunciata da un cliente di colore nel ristorante di un alber ...

Hedge fund, è tempo di Black Lives Matter: si investe contro il razzismo

Il mondo della finanza non resta indifferente alle tensioni che stanno attraversando gli Stati Uniti e non solo. Chi ha sempre osservato il mondo e la politica, soltanto per trarre indicazioni sui ven ...

