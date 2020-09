PS5 All-Digital a €100 in meno della versione con lettore? La PS5 in oro sembra confermare! (Di mercoledì 9 settembre 2020) Con l'annuncio di prezzo e data di uscita di Xbox Series S, Microsoft ci ha indubbiamente regalato un reveal molto succoso che ci mostra come la compagnia cerchi di attirare l'attenzione con una console dal prezzo molto comepetitivo sicuramente meno potente di Xbox Series X e di PS5 ma che comunque dovrebbe garantire un'esperienza next-gen di buona qualità a patto di accettare inevitabili compromessi soprattutto in ambito risoluzione.In attesa del prezzo ufficiale di Xbox Series X, che rumor molto credibili indicano sui €499, il colosso di Redmond ha dimostrato di avere tra le mani un'offerta hardware varia e in grado di coprire una fascia di prezzo potenzialmente molto ampia. Sony e PS5 riusciranno a fare almeno in parte lo stesso?Sappiamo che la console verrà lanciata in due versioni, PS5 base e PS5 All-Digital ... Leggi su eurogamer

PS5 All Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : PS5 All