Pontecorvo, acquista dei ricambi per automobile su internet ma è una truffa: raggirato un 23enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ieri, a Pontecorvo, il personale del locale Comando Stazione Carabinieri, in seguito ad una specifica attività info-investigativa, scaturita da una denuncia presentata da un 23enne del luogo, ha denunciato, alla competente Autorità Giudiziaria, due persone, una 42enne ed un 55enne, entrambe residenti nella provincia di Ferrara (già gravate da vicende penali per erati contro la persona ed il patrimonio), poiché resisi responsabili del reato di “truffa”, ai danni del denunciante. Nello specifico i due deferiti, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, hanno pubblicato sul sito internet “SUBITO.IT” un annuncio relativo alla vendita di alcuni ricambi per automobili, inducendo all’acquisto il 23enne di ... Leggi su ilcorrieredellacitta

