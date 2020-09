Omicidio Willy, ragazzo di Latina inneggia agli assassini con un post che li elegge ad eroi (Di mercoledì 9 settembre 2020) “Come godo che avete tolto di mezzo quello scimpanzé, siete degli eroi”. Questa la frase choc postata ieri mattina da un ragazzo di Latina che, invece di inorridirsi di fronte al brutale Omicidio di Willy, un giovane che non ha esitato a difendere un suo amico e per questo è stato massacrato di botte – 1 contro 4 – senza alcuna pietà e senza motivo, inneggia agli assassini, addirittura elevandoli alla categoria di “eroi”. Il post – messo in modalità “pubblico” è stato segnalato da moltissimi utenti e rimosso come inneggiante all’odio razziale. LEGGI ANCHE: Omicidio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Willy Omicidio Willy, testimoni: "Belleggia ha sferrato il calcio mortale al ragazzo" TGCOM Il pestaggio a morte di Willy diventa un caso nazionale. I fermati negano, ma i testimoni confermano

"Siamo intervenuti per sedare una rissa", dicono. Versione smentita da un altro degli arrestati che afferma di non aver partecipato al pestaggio. Il gip ha convalidato il fermo e disposto una perizia ...

Omicidio Willy, i due super testimoni: “È stato Belleggia a colpirlo alla testa”

Nel processo sull’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a Colleferro, vicino Roma, spuntan ...

