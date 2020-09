Ogni Mattina prova a giocare d’anticipo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Adriana Volpe TV8 rimette mano alla durata di Ogni Mattina. No, non è arrivata un’improbabile terza parte del rotocalco ma ad essere rivisto è l’orario di inizio del programma. I più attenti, negli ultimi giorni, avranno notato che la trasmissione è on air già alle 09.45 con circa 15 minuti d’anticipo rispetto al solito. Come se oltre 3 ore e 40 non fossero già abbastanza! I motivi sembrerebbero dettati dalla volontà di anticipare le ammiraglie che proprio lo scorso lunedì hanno inaugurato la programmazione autunnale. Se Mattino 5 alle 9.45 è in procinto di cambiare argomento con lo spazio affidato a Federica Panicucci (di solito la seconda parte inizia intorno alle 9.55), in quel di Rai 1 si sta per concludere l’appuntamento con UnoMattina che ... Leggi su davidemaggio

Fucking_Mal : @realArchieAndr Anch’io mi alleno ogni mattina e poi non faccio praticamente tutto il giorno - Mami43977485 : Ogni mattina Salutiamo gli amori di ieri Le notti si dilatano come fisarmoniche - Suoni, rimpianti, baci perduti.… - sardegna_di : RT @mareeT_23: Nonna ci raccontava che a 8 andava a piedi tutte le mattine a liberare le mucche dalle stalle. Camminava 3 km all’andata e 3… - LuciaLaVita1 : RT @belrafavner: @fattoquotidiano E sarebbe ora che in Italia ci fossero solo due partiti come negli Stati Uniti invece che è una miriade d… - Anastasias73 : RT @zanzibardy: Ogni mattina cancelliamo i sogni Con cautela costruiamo i discorsi Le nostre vesti sono un nido di ferro Ogni mattina salut… -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni Mattina Ogni Mattina prova a giocare d’anticipo DavideMaggio.it "DanzEstate", a Cagliari l'arte diventa un gioco per bambini

Spettacoli di danza e teatro e laboratori musicali e creativi nel segno della magia. È la proposta di "DanzEstate 2020", performing arts festival in programma a Cagliari, all'Orto dei Cappuccini, dal ...

Willy Monteiro Duarte, il sindaco di Paliano: “Il funerale sabato mattina”. Il video

Roma, 10 set. (askanews) – Si svolgeranno sabato mattina nella cittadina di Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo 21enne ucciso nella notte di sabato in un violento pestaggio nella v ...

