Matteo Salvini, aggressione a Firenze dopo un comizio elettorale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Matteo Salvini ha subito un’aggressione a Firenze dopo un comizio per le elezioni regionali in Toscana. aggressione per Matteo Salvini a Pontassieve, in provincia di Firenze. Il segretario della Lega aveva appena concluso un comizio elettorale a sostegno di Susanna Ceccardi, candidata alle elezioni regionali in Toscana. All’improvviso una ragazza di 20 anni lo ha aggredito, strappandogli la camicia e la catenina che il senatore portava al collo. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno portato la giovane in Questura per ulteriori accertamenti. Secondo la Polizia la ragazza era “gravemente alterata”, anche se non sono chiare le ... Leggi su bloglive

