La festicciola in Regione finisce col tampone positivo

Il Covid si infila alla Regione Lazio e fa fessi Nicola Zingaretti e Alessio D'amato, l'eroico assessore che combatte la grande battaglia contro la pandemia. Ma dopo il governatore contagiato, adesso il virus ha preso la mira e ha colpito la direzione regionale della Centrale acquisti, quella che fa le gare, che aggiudica gli appalti e assicura grasse risate a chi vince e imprecazioni per chi perde. Il fatto che vi raccontiamo potrebbe sembrare incredibile, increscioso, inverosimile a qualsiasi latitudine regionale. Ma il Lazio – come si sa – è un mondo a parte. Che pullula di controllori che si scordano di fare il loro mestiere. E così può accadere che l'ultimo giorno di agosto dell'anno del Coronavirus, si organizzi una festicciola per salutare il potente direttore, Salvatore Gueci, che se ne torna al ministero

