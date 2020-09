Infantino: “Zaniolo tornerà più forte di prima. Bisogna riaprire gli stadi ma senza pressione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gianni Infantino, numero uno della FIFA, dopo l’incontro con Mattarella al Quirinale e con il premier Conte, nella sede della FIGC ha fatto un punto a tutto tondo sul futuro del calcio mondiale: “E’ stato un grande piacere incontrare il Premier Conte. E’ il mio primo viaggio ufficiale post Covid. Mi sembrava giusto dopo tutto che ha sofferto l’Italia iniziare i miei nuovi viaggi da qui. stadi? E’ chiaro che senza tifosi non è calcio, ma c’è la salute al primo posto. Dobbiamo capire cosa succederà in questo periodo dove si riprenderà a vivere a contatto con la gente. E’ chiaro che deve essere il nostro obiettivo riportare i tifosi allo stadio, ma senza fissare termini e mettere pressioni. La nostra priorità è il ... Leggi su alfredopedulla

