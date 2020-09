Il Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita (Di mercoledì 9 settembre 2020) L’Antitrust ha archiviato il procedimento pre-istruttorio nei confronti del Napoli a seguito della rimozione da parte della società dei profili di possibile vessatorietà di alcune clausole contenute nelle condizioni contrattuali del ‘”Regolamento d’uso dello Stadio San Paolo” e nelle “Condizioni di abbonamento 2019-2020”. Ne dà notizia una nota che indica come le clausole esaminate potevano … L'articolo Il Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Il #Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita: archiviato il procedimento dell'Antitrust https://t.… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Il Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita: L’Antitrust ha archiviato i… - j_7ragon : RT @CalcioFinanza: Il #Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita: archiviato il procedimento dell'Antitrust https://t.… - CalcioFinanza : Il #Napoli rimborserà i biglietti in caso di rinvio di una partita: archiviato il procedimento dell'Antitrust… - mattinodinapoli : L'Antitrust: il Napoli rimborserà il biglietto se rinvia la partita -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli rimborserà ZANIOLO si opera nella clinica di Ibra? No, in Austria. Fifa rimborsa la Roma Affaritaliani.it