Hyrule Warriors | Age of Calamity | il nuovo gioco di Zelda in arrivo su Switch

La prossima avventura di Legend of Zelda arriverà molto presto. Oggi, Nintendo ha rivelato un nuovo titolo chiamato Hyrule Warriors: Age of Calamity, che quest'anno verrà lanciato sulla Switch. Il gioco, sviluppato da Koei Tecmo, sembra essere una sorta di successore dell'originale Hyrule Warriors del 2014. Quel gioco ha combinato le imponenti battaglie dei Dynasty Warriors con la tradizione e la storia di Zelda. Il nuovo gioco è ambientato 100 anni prima di Breath of the Wild, dove i giocatori possono sperimentare la grande calamità che ha influenzato gli eventi di BOTW.

