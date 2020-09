Elisa Isoardi di corsa in ospedale, paura per Ballando con le Stelle (Di mercoledì 9 settembre 2020) Elisa Isoardi è finita in ospedale prima delle prove di Ballando con le Stelle, per la donna si tratta di uno strappo muscolare Elisa Isoardi ha fatto prendere un bello spavento a tutto il cast di Ballando con le Stelle. La conduttrice della Prova del Cuoco, tramite il suoi profilo Instagram, ha fatto sapere ai suoi fan di trovarsi in ospedale per una risonanza magnetica. Poco dopo, nelle stories a seguire, l’ex modella ha però rassicurato tutti dicendo di trattarsi di uno strappo. La donna è sembrata serena e non preoccupata per l’entità dell’infortunio. Successivamente la Isoardi ha pubblicato un altro post in cui ha esclamato di essere pronta per le ... Leggi su bloglive

