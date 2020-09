Crash Bandicoot 4: col pre-order ci sarà una demo anteprima (Di mercoledì 9 settembre 2020) Activision ha confermato, tramite comunicato stampa, che chiunque effettuerà il pre-order di Crash Bandicoot 4: It’s About Time potrà giocare la demo del gioco il 16 settembre Uno dei ritorni più apprezzati dell’ultimo anno è sicuramente quello di Crash Bandicoot. Il successo riscontrato dalla N. Sane Trilogy ai tempi della sua uscita era già precursore di un futuro ritorno del brand, ma un conto è immaginarlo, un conto è vedere un effettivo gameplay trailer del prossimo Crash. Un sogno di chiunque è stato bambino ai tempi dei primi capitoli che Activision ha deciso di far avverare. Prima dell’uscita ufficiale di Crash Bandicoot 4: It’s About Time (un ... Leggi su tuttotek

