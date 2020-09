Calciomercato Milan: Tonali è ufficiale, tutte le cifre (Di mercoledì 9 settembre 2020) Calciomercato Milan: Sandro Tonali da questa sera è ufficialmente un calciatore rossonero. Le cifre dell’accordo con il Brescia e le sue parole di saluto al club Sandro Tonali e il Milan, un matrimonio che può cominciare. Il centrocampista classe 2000 è un giocatore rossonero, lo dice la sua nuova squadra: “Il club è lieto di … L'articolo Calciomercato Milan: Tonali è ufficiale, tutte le cifre proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Milan, per il ruolo di vice @gigiodonna1 arriva #Tatarusanu ex @acffiorentina #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Milan, il secondo portiere sarà #Tatarusanu: i dettagli - SkySport : Tatarusanu al Milan: il secondo portiere somiglia a Dybala - vitomike84 : RT @cmdotcom: La numero 8, il sogno di un bambino, uno di famiglia: #Tonali al #Milan, tifosi scatenati! FOTO - sscalcionapoli1 : Milan, Tonali è un nuovo calciatore rossonero #calciomercato -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Il Milan, in un comunicato, annuncia l'arrivo dal Brescia a titolo temporaneo con diritto di riscatto di Sandro Tonali in rossonero. Il centrocampista indosserà la maglia numero 8. «È uno dei giovani ...Sandro Tonali è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista classe 2000, ex Brescia, ha firmato un contratto quinquennale con i rossoneri. Ecco il comunicato del club: "AC Milan è li ...