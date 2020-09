Calciomercato Cagliari, l’annuncio di Giulini: “Impossibile prendere Nainggolan, l’Inter…” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Vicina la permanenza di Radja Nainggolan all' Inter.VIDEO Calciomercato Inter, il giorno di Kolarov: l’ex Roma e Lazio nella sede nerazzurra, il suo silenzio…Il centrocampista belga accasatosi durante la scorsa stagione al Cagliari, è adesso tornato al club nerazzurro causa termine del prestito annuale. Nella giornata odierna è avvenuto un incontro tra il patron dei sardi Giulini e alcuni dirigenti della società di Viale della Liberazione per decidere il futuro della mezzala ex Roma. Tuttavia, l'esito del meeting sarebbe stato negativo per il patron che - ai microfoni di Sky Sport - ha rilasciato le seguenti parole al termine di quest'ultimo: “L’incontro per Nainggolan non è andato bene, rimane a ... Leggi su mediagol

L'attaccante algherese (classe 2000) reduce da un'annata straordinaria nella Primavera coronata dal gol in serie A alla Juventus CAGLIARI. Contratto sino al 2023 e subito prestito all'Olbia in serie C ...

