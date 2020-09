“Willy? Era solo un immigrato”: la frase dei parenti dei killer fa infuriare Chiara Ferragni (Di martedì 8 settembre 2020) Anche Chiara Ferragni e Fedez commentano l’atroce omicidio di Willy Monteiro, il 21enne italo-capoverdiano che è stato ucciso nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. “Dove finiremo?”, scrive Ferragni ripostando un commento del marito. Nell’immagine si polemizza sulla notizia emersa in queste ore, secondo cui alcuni familiari degli indagati avrebbero detto “In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo ucciso un immigrato”. “Condoglianze alla famiglia”, scrive ancora Ferragni, “mi spiace che oltre alla sofferenza dobbiate subire anche queste cose”. “solo un immigrato” I quattro indagati, più il quinto giovane di Velletri, sono stati portati in caserma a Colleferro nella notte tra ... Leggi su tpi

