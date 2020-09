Vittorio Sgarbi vs Alessandro Gassmann, la lite continua: nuova stoccata (Di martedì 8 settembre 2020) La lite social continua. Iniziata appena una settimana fa aveva come tema del contendere l’ordinanza firmata da Sgarbi che prevede una multa per chi indossa la mascherina senza motivo nel comune di Sutri. Il botta e risposta tra Alessandro Gassmann e Vittorio Sgarbi della settimana scorsa non sembra destinato a finire presto. Ultimo capitolo della lite, un nuovo attacco di Sgarbi all’attore e regista. Sgarbi vs Gassmann Sgarbi comincia citando lo stesso Alessandro Gassmann, in concorso con Non Odiare alla Mostra del Cinema di Venezia: “L’Italia sui social si sta dimostrando simile al resto del ... Leggi su thesocialpost

