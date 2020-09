Us Open: Berrettini cede a Rublev e si ferma agli ottavi (Di martedì 8 settembre 2020) Finisce agli ottavi l’avventura di Matteo Berrettini agli Us Open. Il numero otto del mondo si è dovuto arrendere, dopo due ore di gioco, al russo Andrey Rublev, che lo ha sconfitto in 4 set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-3, 6-3. Con l’eliminazione de romano l’Italia perde il suo ultimo alfiere a Flashing Meadows Us Open: Berrettini agli ottavi, fuori Caruso Eppure l’azzurro era partito alla grande, potente e sicuro, grazie al suo chirurgico rovescio. Il primo set è suo(6-4), e addirittura i giochi potrebbero chiudersi anche prima se Rublev non annullasse quattro set point sul 5-3. Segnale, questo, di una certa solidità del russo che si scontra con ... Leggi su sport.periodicodaily

