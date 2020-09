Uomini e Donne, Tina Cipollari aggredisce Pamela Barretta: "É una stalker" (VIDEO) (Di martedì 8 settembre 2020) Puntata incandescente a Uomini e Donne con lo scontro Enzo Capo e Pamela Barretta che viene attaccata pesantemente da Tina Cipollari. Tina Cipollari è subito la protagonista della seconda puntata di Uomini e Donne: l'opinionista difende Enzo Capo e aggredisce Pamela Barretta, accusandola di essere una stalker e urlandole "fatti una vita". Dopo una prima puntata di Uomini e Donne Over incentrata sul lifting di Gemma Galgani torna il Trono classico e i litigi verbali. Dopo la presentazione dei nuovi tronisti, che hanno riscosso il favore del pubblico femminile dei social, è entrata Pamela ... Leggi su movieplayer

virginiaraggi : Oggi è il 77esimo anniversario della Difesa di Roma dall'occupazione nazista. Abbiamo ricordato a Porta San Paolo i… - nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - matteosalvinimi : Il futuro del nostro Paese non può essere il modello Conte, Bonafede, Pd, Renzi e 5Stelle. C’è bisogno di un’Italia… - occhicheparlan1 : Quanti di noi oggi se so visti uomini e donne con serenità e spensieratezza?? ?????? #gf16 - edoardo_go : RT @ChuckieeTheDoll: #uominiedonne crea dipendenza e causa gravi danni al cervello, la cannabis (oltre i 21/25 anni) no. Legalizziamo la ca… -