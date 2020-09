TORNA L’AUTOCERTIFICAZIONE: ECCO PER CHI E A COSA SERVE (Di martedì 8 settembre 2020) Le norme anti-covid sulla chiusura di discoteche, stadi resterà in vigore fino al 7 ottobre. Lo ha annunciato il ministro della salute Speranza. Le discoteche, gli stadi e le sale da ballo in Italia non riapriranno. Lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza lunedì 7 settembre a Pisa in occasione di un’iniziativa elettorale. Le norme anti-covid entrate in vigore il giorno 16 agosto saranno prorogate fino al prossimo 7 ottobre. Tra le molte proroghe, ci saranno però alcune piccole novità come ad esempio l’introduzione dell’autocertificazione per chi proviene da Paesi off-limits e destinata a chi risiederà insieme a persone con cui si è instaurata una “stabile relazione affettiva”. Oltre all’autocertificazione sarà obbligatoria una quarantena di 14 ... Leggi su howtodofor

