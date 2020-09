Tabarez: “L’Inter ha messo Godìn sul mercato, Suarez si allena con il Barcellona” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Oscar Washington Tabarez ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sport 890, in merito a Luis Suarez e Diego Godìn. Il commissario tecnico dell’Uruguay ha allontanato l’esperto difensore centrale dall’Inter, squadra che ne detiene attualmente il cartellino, riferendosi però solo velatamente alla presunta trattativa tra l’attaccante da lui allenato e la Juventus: “Leggo che Godìn sia stato messo sul mercato dall’Inter, ma non credo che gli mancheranno le possibilità. Il futuro di Suarez? Non mi preoccupa, ha sempre giocato e si sta allenando con il Barcellona“. Leggi su sportface

