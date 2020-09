Se c'è Salvini vietato pranzare in Toscana: minacce e insulti per il ristorante (Di martedì 8 settembre 2020) In Toscana può mangiare solo chi è di sinistra: lo si dice da tempo, con riferimento al mondo delle imprese. Adesso l'interpretazione è più letterale se vogliamo: un ristorante che avrebbe dovuto ospitare domani un evento con Matteo Salvini ha dovuto dare forfait per le minacce ricevute. Sembra incredibile, ma è quello che patisce la proprietà del Sunset di Pontassieve, in provincia di Firenze, che ha reso noto quanto accaduto dalla propria pagina fb, con un post davvero amaro. "Ci dispiace molto quello che succede intorno a noi in queste ore. Quello che ci sarebbe stato domani per noi era solo un pranzo e non un sbandierare il nostro orientamento politico che voi tutti avete dato per scontato. Il pranzo ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : è Salvini