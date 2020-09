Roma. Rigenerazione urbana: al via due concorsi per Polo civico Flaminio e mercato rionale San Giovanni di Dio (Di martedì 8 settembre 2020) Al via oggi due concorsi di progettazione in due gradi banditi da Roma Capitale, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma e provincia, per la realizzazione del nuovo Polo civico Flaminio nel II Municipio e il nuovo mercato San Giovanni di Dio nel XII Municipio, con l’obiettivo di restituire ai cittadini spazi pubblici e servizi per la collettività garantendo la qualità architettonica degli interventi. Qui tutte le informazioni e gli elementi per partecipare. La presentazione è avvenuta alla Casa dell’Architettura di piazza Manfredo Fanti, con la partecipazione di rappresentanti dell’Amministrazione Capitolina e dell’Ordine degli Architetti. In particolare, il progetto per il nuovo ... Leggi su laprimapagina

