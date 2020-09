Pioggia di vendite a Wall Street (Di martedì 8 settembre 2020) (Teleborsa) – Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell’1,37% sul Dow Jones, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giovedì scorso; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l’S&P-500, che continua la seduta a 3.369 punti. Pesante il Nasdaq 100 (-3,01%); sulla stessa tendenza, depresso l’S&P 100 (-1,93%). Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-2,62%), informatica (-2,48%) e finanziario (-2,15%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+2,88%), McDonald’s (+1,59%), Nike (+1,07%) e Caterpillar (+0,82%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Boeing, che ottiene -4,69%. Sessione nera per ... Leggi su quifinanza

Mediaset: in Borsa consolida rialzi. Attesa per Agcom su Vivendi

Milano, 8 set. (askanews) – Seduta volatile per Mediaset a Piazza Affari, dopo il rally delle ultime sedute sulle speculazioni del mercato di un possibile accordo con Vivendi per mettere a fine alla l ...

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dell'1,37% sul Dow Jones, continuando sulla scia ribassista rappresentata da tre cali consecutivi, in essere da giove ...Milano, 8 set. (askanews) – Seduta volatile per Mediaset a Piazza Affari, dopo il rally delle ultime sedute sulle speculazioni del mercato di un possibile accordo con Vivendi per mettere a fine alla l ...