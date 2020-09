Marina militare, tangenti per appalti a Taranto: 9 condanne (Di martedì 8 settembre 2020) commenta Il Tribunale di Taranto ha condannato 9 imputati, tra militari della Marina e imprenditori, coinvolti nel processo scaturito dall'inchiesta su presunte tangenti pagate per pilotare appalti ... Leggi su tgcom24.mediaset

fattoquotidiano : Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto perso… - RobertRobertof : @il_cupo Se è così onesta e buona allora faccia imbarcare sulle navi negriere ONG i militari della Marina Militare… - ladyrosmarino : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… - BlunoteWeb : #Taranto: #Tangenti appalti #MarinaMilitare, tutti condannati - EMinzon1967 : RT @fattoquotidiano: Taranto, tangenti per gli appalti nella Marina Militare: 10 anni al comandante Giovanni Di Guardo. Altre otto persone… -