L’economia in Libia (Di martedì 8 settembre 2020) Strano a dirsi, ma l’economia libica, notoriamente molto, quasi unicamente, dipendente dall’estrazione e dalla vendita del petrolio, anche in una fase di calo dei prezzi e, ora, della crisi dei Paesi consumatori a causa del Covid-19, è andata molto bene nel 2017. Sei anni dopo, ricordiamo, dalla stupida eliminazione del colonnello Gheddafi, con un picco di estrazione nel 2017 del +67% rispetto all’anno precedente. Nel 2018 è andata molto peggio, con un +17,9%, ma nel 2019 il Pil è cresciuto del 9,9% e oggi, alla fine del 2020, si prevede un crollo verticale del Pil del -58,7%. Ovvio che qui c’è una inestricabile combinazione di grave instabilità politico-militare interna, di ovvia crisi pandemica dei Paesi consumatori, inoltre c’è da far contare una diversa conformazione della lotta per il potere petrolifero ... Leggi su ildenaro

