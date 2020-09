'Kolesnikova strappa passaporto per non essere espatriata' (Di martedì 8 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 08 SET - La dissidente bielorussa Maria Kolesnikova non ha attraversato la frontiera ucraina perché durante "il tentativo di deportazione di fatto" all'estero contro la sua volontà ha ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - MOSCA, 08 SET - La dissidente bielorussa Maria Kolesnikova non ha attraversato la frontiera ucraina perché durante "il tentativo di deportazione di fatto" all'estero contro la sua volontà ha ...

Bielorussia, l’oppositrice Maria Kolesnikova arrestata al confine con l’Ucraina. Minsk: “Voleva fuggire, forse spinta fuori da un’auto”

Secondo l’emittente Belarus-1 Tv gli altri due membri del Consiglio di coordinamento creato dall’opposizione per garantire il trasferimento dei poteri, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, “sono scappati ...

Secondo l'emittente Belarus-1 Tv gli altri due membri del Consiglio di coordinamento creato dall'opposizione per garantire il trasferimento dei poteri, Anton Rodnenkov e Ivan Kravtsov, "sono scappati ...