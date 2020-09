I ritratti di Pietro Beretta in mostra a Venezia (Di martedì 8 settembre 2020) Fino al 30 settembre alla Galleria Café Imagina di Venezia i ritratti espressionisti di Pietro Beretta: le informazioni utili per la mostra Ventotto sono i “ritratti espressionisti” esposti fino a fine mese alla Galleria Café Imagina, a cura di Roberta Reali. Solo una parte della produzione di opere che Pietro Beretta, ingegnere, ha dipinto tra il… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

