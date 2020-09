golf, Johnson pigliatutto (Di martedì 8 settembre 2020) Dustin Johnson da assoluto dominatore. Il numero uno mondiale ha vinto il Tour Championship, ultima gara del PGA Tour 2019-2020, e ha conquistato per la prima volta la FedEx Cup con il relativo super ... Leggi su quotidiano

MediasetTgcom24 : Dal nostro blog GOLFANDO - Dustin Johnson, l'uomo da 15 milioni di dollari (vinti in un giorno) @golftgcom… - sportface2016 : Vittoria di Dustin #Johnson nel #TourChampionship - cusferraragolf : FedEx Cup, la festa di Dustin Johnson: suoi i 15 milioni di dollari - alfredo_ferdi : RT @Gazzetta_it: #FedEx Cup, la festa di Dustin #Johnson: suoi i 15 milioni di dollari #golf #PgaTour - Gazzetta_it : #FedEx Cup, la festa di Dustin #Johnson: suoi i 15 milioni di dollari #golf #PgaTour -

Ultime Notizie dalla rete : golf Johnson

Golf came early to Massachusetts, and the Bay State was home to one of the game’s most heroic stories after Francis Ouimet won the 1913 U.S. Open at The Country Club in Brookline. Just the name alone ...The new PGA Tour season begins on Thursday and everything points towards a strong showing from Joel Dahmen in the Safeway Open.