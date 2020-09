‘Gf Vip 5’, Matilde Brandi pronta a entrare nella Casa: “Come l’ha presa il mio compagno? Non è molto d’accordo” (Di martedì 8 settembre 2020) Lunedì 14 settembre andrà in onda la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. I nomi dei concorrenti sono ormai ufficiali, e tra chi ha deciso di affrontare quest’avventura nella Casa più spiata d’Italia c’è anche la showgirl Matilde Brandi. La 51enne, mamma di due gemelle di 16 anni, ha parlato di come il suo compagno Marco ha preso la notizia della sua partecipazione al programma condotto da Alfonso Signorini. Al settimanale DiPiù, la Brandi ha rivelato: Marco non è molto d’accordo. Lui è molto diverso da me. Non lavora nel mondo dello spettacolo. È un uomo molto serio, quindi chiaramente non approva la mia scelta. Però, mi ... Leggi su isaechia

DonnaGlamour : Pupo, una vita tra moglie e amante e tante altre curiosità sull’opinionista del GF Vip - martimar0997 : RT @TRASHPERSON18: SONDAGGI SU OGNI CONCORRENTE DEL CAST DEL GF VIP 5 (A THREAD) #GFVIP - TRASHPERSON18 : SONDAGGI SU OGNI CONCORRENTE DEL CAST DEL GF VIP 5 (A THREAD) #GFVIP - AlessiofFratini : RT @salvatrash1: RIDATEMI LA MOSETTI E AIDA YESPICA NELLA CASA DEL GF VIP IN UNA STANZA CHIAMATA LA POSITIVA #Pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip Anche un alatrense al "Grande Fratello Vip": Gabriele Rossi parte col piede giusto ciociariaoggi.it