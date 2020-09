Conte a Beirut, toccata e fuga per mostrare di esistere (Di martedì 8 settembre 2020) Un mese per fare un viaggio di tre ore. Un po' troppo per il primo ministro di un Paese che nel Mediterraneo sta perdendo colpi in ogni dove. Se in politica, soprattutto in quella estera, il fattore ... Leggi su globalist

Palazzo_Chigi : Domani, martedì 8 settembre, il Presidente @GiuseppeConteIT si recherà in visita a Beirut (Libano) per incontri ist… - AlexScipione : RT @agenzia_nova: L’ambasciatrice del #Libano a Roma, Mira #Daher (@MViolides) dichiara a Nova: 'L’Italia è conosciuta per gli aiuti al nos… - cicalino3 : Beirut, Conte: 'Il Libano può contare sull'Italia per costruire il suo futuro di pace' - La Repubblica… - alessio_papi : RT @SouadSbai: #Libano Siamo davvero in 'prima linea'? No, perché la visita di @GiuseppeConteIT a #Beirut si è svolta a più di un mese dall… - Adriana04067955 : RT @SouadSbai: #Libano Siamo davvero in 'prima linea'? No, perché la visita di @GiuseppeConteIT a #Beirut si è svolta a più di un mese dall… -