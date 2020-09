Colleferro, la maestra di Willy Monteiro: 'Nel paese c'è la disperazione più totale' (Di martedì 8 settembre 2020) commenta 'Quando ho saputo da mia sorella che il ragazzo morto nel pestaggio a Colleferro era lui, mi sono dovuta sedere'. Così la maestra di Willy Monteiro ha ricordato il giovane 21enne vittima di ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : Colleferro maestra

TGCOM

MMA, acronimo di Mixed Martial Arts, ossia Arti Marziali Miste. Questa la disciplina praticata dai due fratelli arrestati per la morte di Willy Monteiro Duarte a Colleferro. Per comprendere di cosa si ...È intervenuto in collegamento da casa sua nella puntata di Storie Italiane di oggi, martedì 8 settembre, Daniele Scardina, il pugile che parteciperà a Ballando con le stelle 2020, risultato positivo a ...