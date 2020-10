Codice della strada - Autovelox fissi anche in città (Di martedì 8 settembre 2020) Quattroruote lo aveva anticipato il 5 luglio scorso, ma il Parlamento, stavolta, su pressione dei Comuni, in particolare quello di Milano, è andato molto al di là delle previsioni, varando surrettiziamente, a colpi di emendamenti a un decreto del governo che nulla aveva a che fare con questa materia, una vera e propria riforma del Codice della strada. Oltre alle numerose modifiche introdotte per favorire la cosiddetta mobilità dolce, nei giorni scorsi il Senato è entrato a gamba tesa in numerosi ambiti della circolazione. L'intervento più pesante riguarda lo scardinamento dellultimo tabù in materia di Autovelox, cioè limpossibilità di usare apparecchi fissi sulle strade urbane di quartiere (ma numerosi comuni, in barba alla legge e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 8 settembre 2020) Quattroruote lo aveva anticipato il 5 luglio scorso, ma il Parlamento, stavolta, su pressione dei Comuni, in particolare quello di Milano, è andato molto al di là delle previsioni, varando surrettiziamente, a colpi di emendamenti a un decreto del governo che nulla aveva a che fare con questa materia, una vera e propria riforma del. Oltre alle numerose modifiche introdotte per favorire la cosiddetta mobilità dolce, nei giorni scorsi il Senato è entrato a gamba tesa in numerosi ambiticircolazione. L'intervento più pesante riguarda lo scardinamento dellultimo tabù in materia di, cioè limpossibilità di usare apparecchisulle strade urbane di quartiere (ma numerosi comuni, in barba alla legge e ...

Frank29757 : @fattoquotidiano Tutti i governatori che per intralciare il governo non hanno caricato il codice della app per immu… - jeekiesluvbot : RT @HobiChuuya: ok salve bestie sul sito della mondadori sono in offerta (-20%) gli ultimi album dei bts e con il codice sconto vengono anc… - yoonieisbby : RT @HobiChuuya: ok salve bestie sul sito della mondadori sono in offerta (-20%) gli ultimi album dei bts e con il codice sconto vengono anc… - AvvCanu : Palazzo Chigi approva in esame definitivo il decreto correttivo al codice della crisi d'impresa - _seokseokie_ : RT @HobiChuuya: ok salve bestie sul sito della mondadori sono in offerta (-20%) gli ultimi album dei bts e con il codice sconto vengono anc… -

Ultime Notizie dalla rete : Codice della La procedura di liquidazione controllata nel Codice della crisi Euroconference NEWS Juventus: Dybala diventa un caso, c’è il rinnovo dietro a tutto?

196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con ... liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle ...

Xiaomi Mi Wireless Charging ufficiale, ricarica senza fili da 80W e dispositivi carichi in meno di 20 minuti

19 OTT PlayStation 5: Sony può regolare la velocità della ventola sulla base dei dati raccolti 17 ... 16 OTT Akamai aggiorna la sua piattaforma dando la possibilità di sviluppare codice direttamente ...

196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), con ... liceità, trasparenza e tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. I tuoi dati personali verranno trattati in accordo alle ...19 OTT PlayStation 5: Sony può regolare la velocità della ventola sulla base dei dati raccolti 17 ... 16 OTT Akamai aggiorna la sua piattaforma dando la possibilità di sviluppare codice direttamente ...