Can Yaman corteggiato da Maria De Filippi e Barbara D’Urso: presto nei loro programmi? (Di martedì 8 settembre 2020) Can Yaman è l’attore del momento, grazie al successo ottenuto dalla soap turca DayDreamer -Le ali del sogno il bel attore ha consolidato e affermato la fama che già in Italia aveva conquistato precedentemente con un’altra soap turca, Bitter Sweet. Adesso il bel Can Yaman, che parla un perfetto italiano e corteggiato da due conduttrici Mediaset che lo vorrebbero nei loro programmi. Barbara D’Urso vuole Can Yaman: l’attore turco sarà una presenza fissa a Live? Lo straordinario successo della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno, trasmessa da Canale 5 ha aperto le porte della televisione italiana a Can Yaman, il bellissimo attore che nella soap impersona Can Divit. Secondo alcune indiscrezioni ... Leggi su tutto.tv

