Bomi Group e Cloud Microsoft insieme per il settore Healthcare (Di martedì 8 settembre 2020) Bomi Group punta sulla suite Microsoft 365 a supporto della propria crescita globale, promuovendo la diffusione delle best practice e della cultura aziendale Bomi Group, leader nella fornitura di soluzioni logistiche per il settore Healthcare, ha scelto il Cloud di Microsoft e, in particolare, la suite di produttività Microsoft 365 a supporto del proprio percorso di crescita globale. L’azienda, guidata dall’Headquarter di Spino D’Adda, in provincia di Cremona, intende far leva sulla piattaforma Microsoft 365 per ottimizzare la produttività e la collaborazione tra i suoi oltre 2.100 dipendenti, dislocati in 20 Paesi nel mondo, con il fine ultimo di promuovere la ... Leggi su tuttotek

broby68 : Bomi Group e Microsoft: il cloud a supporto della logistica sanitaria - tecnomedics : Bomi Group e Microsoft: il cloud a supporto della logistica sanitaria - LuisaBagnoli1 : RT @_ELITEGroup_: ELITE Basket Bond Lombardia: al via la seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Group. @GruppoCDP , @RegLombardia… - MartaTesti : RT @_ELITEGroup_: ELITE Basket Bond Lombardia: al via la seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Group. @GruppoCDP , @RegLombardia… - _ELITEGroup_ : ELITE Basket Bond Lombardia: al via la seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Group. @GruppoCDP ,… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomi Group Bomi Group sceglie Microsoft 365 per accelerare la crescita Industria Italiana "ELITE Basket Bond Lombardia", CDP e Finlombarda: al via seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Italia

(Teleborsa) - Prende il via il secondo closing di "ELITE Basket Bond Lombardia", il programma da 100 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Finlombarda, societa` finanziaria ...

ELITE Basket Bond Lombardia, CDP e Finlombarda rinnovano con Banca Finint

CDP e Finlombarda insieme a Banca Finint rinnovano “ELITE Basket Bond Lombardia”: al via la seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Italia S.p.A. Prende il via il secondo closing di ‘ELITE Bas ...

(Teleborsa) - Prende il via il secondo closing di "ELITE Basket Bond Lombardia", il programma da 100 milioni di euro complessivi che Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) e Finlombarda, societa` finanziaria ...CDP e Finlombarda insieme a Banca Finint rinnovano “ELITE Basket Bond Lombardia”: al via la seconda emissione da 15 milioni di euro di Bomi Italia S.p.A. Prende il via il secondo closing di ‘ELITE Bas ...