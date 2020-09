Beautiful in lutto: morto a 77 anni l’attore Kevin Dobson (Di martedì 8 settembre 2020) I telespettatori della soap Beautiful lo conoscevano molto bene. Attore con una lunga carriera alle spalle è apparso sul grande schermo per numerose serie televisive. Kevin Dobson è scomparso all’età di 77 anni. L’Hollywood Reporter ha fatto sapere tramite l’agente di Kevin Dobson, Arthur Toretzkm, che l’attore soffriva di una malattia autoimmune. La notizia del suo decesso è stata annunciata anche dall’organizzazione no-profit “United Veterans Council of San Joaquin County” di cui l’attore era stato anche presidente. Nel loro comunicato si legge: “Lo United Veterans Council si rammarica di informarla che il nostro ex presidente e veterano dell’esercito Kevin Dobson ... Leggi su velvetgossip

Hunter Tylo, la bell' attrice americana interprete di Taylor, in Beautiful, sta vivendo da tempo un terribile dramma. Tra malattia e debiti, ecco cosa le sta accadendo… Da un pò di anni Hunter Tylo no ...

