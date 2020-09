Apple e Google implementano il servizio di tracciamento dei contatti per prevenire i contagi (Di martedì 8 settembre 2020) Anche i colossi dell’area tech scendono in campo nella lotta al coronavirus. Apple e Google, infatti, hanno aggiunto una nuova funzione ai sistemi operativi dei loro smartphone per consentire alle autorità sanitarie di effettuare il tracciamento dei contatti per contenere la diffusione del coronavirus senza la necessità di un’applicazione dedicata. Un aiuto importante e che potrebbe davvero limitare il rischio di contagi massivi, specialmente per gli Stati più in difficoltà sprovvisti di un’app dedicata. Su iOS, il sistema operativo dell’azienda fondata da Steve Jobs, l’aggiornamento è già disponibile dopo il rilascio della versione 13.7, mentre per gli smartphone Android arriverà nel giro di qualche settimana con le edizioni ... Leggi su newsagent

