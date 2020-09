Vladimir Luxuria, scoppia la passione con l’ex ballerino di Amici: “Non voglio scendere nei dettagli ma…” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Inutile negare che di lui mi ha colpito il fisico: fa il danzatore, i suoi muscoli sembrano davvero disegnati! Il primo incontro con Gennaro è stato molto dolce: mi avevano regalato una cassetta di fichi e io gliene ho offerto uno. Poi da cosa nasce cosa. Non posso dire di essere proprio fidanzata, ma i momenti con lui sulla Costiera Amalfitana sono stati davvero speciali“. A confidarlo è Vladimir Luxuria, che in un’intervista al settimanale Nuovo ha parlato per la prima volta del suo nuovo flirt con l’ex ballerino di Amici Gennaro Siciliano. È stata lei stessa a raccontare come si sono conosciuti: “Il destino ci ha fatti incontrare nello stesso albergo a Minori. Io ero ospite della manifestazione Letto ad una piazza e sono stata intervistata da Gigi Marzullo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

