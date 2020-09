Super Mario 3D All-Stars viene preordinato su eBay a prezzi folli (Di lunedì 7 settembre 2020) Super Mario 3D All-Stars è già nel mirino dei bagarini che su eBay preordinano il gioco a cifre folli con copie del gioco da 60 dollari vendute fino a 265 dollari.Nintendo ha annunciato tramite un Direct a sorpresa questo titolo per celebrare i 35 anni del baffuto idraulico. Il protagonista degli annunci era la riedizione dei tre classici platform 3D di Mario: Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. La collezione Super Mario 3D All-Stars arriverà il 18 settembre, ma sarà rimossa dalla vendita alla fine del prossimo marzo, diventando così un'edizione limitata.Com'era ovvio c'è ... Leggi su eurogamer

