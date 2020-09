Sul taglio dei Parlamentari è buona scelta l'astensione (Di lunedì 7 settembre 2020) La politica italiana ha mostrato il suo volto peggiore nella riforma costituzionale che prevede la riduzione dei seggi Parlamentari e su cui gli italiani dovranno votare nel referendum del 20-21 settembre. Nel taglio del numero di deputati e senatori ci sono decenni di anti politica, assimilati, incanalati e propagandati dal Movimento 5 stelle. Una battaglia fondata su miseri risparmi, quando i veri sprechi sono altrove e ben più strutturati di quelli Parlamentari, e sul giacobino disprezzo per le istituzioni rappresentative. Una riforma che poggia esclusivamente sul revanscismo anti-casta, senza una missione più ampia, che poteva essere, ad esempio, quella di fare dell'Italia una repubblica semi presidenziale oppure federale. Ma con questo scenario politico sarebbe stato inutile sperare in qualcosa di diverso dalla ... Leggi su panorama

luigidimaio : Oggi anche l’ex presidente della Corte Costituzionale Ugo De Siervo si schiera a favore del SÌ al referendum sul ta… - pietroraffa : Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 part… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte: 'Voterò sì al referendum sul taglio dei parlamentari' - antoflex2015 : RT @pietroraffa: Milano, Circolo PD 'Da Gobba all'Ortica'. Dibattito aperto sul referendum sul taglio dei parlamentari. I 48 partecipant… - Giusepp07184707 : RT @Mov5Stelle: La nostra riforma costituzionale taglia il numero dei parlamentari da 945 a 600. È una riforma che porterà efficienza e qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul taglio

Salgono a due le vittime dell’incidente sul lavoro avvenuto l’altra mattina nell’azienda di famiglia di Cavallermaggiore. Una tragedia che si è consumata in pochi istanti giovedì mattina In un generos ...La linea è già nota, come altrettanti noti i distinguo interni e il fatto che ci sia una corposa pattuglia dem che fa apertamente campagna per il No e che avrebbe voluto una discussione in direzione u ...