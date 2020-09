RaiTre – Al via il daytime 2020/2021 – Rivoluzioni alle conduzioni. (Di lunedì 7 settembre 2020) Inizia il daytime 2020/2021 di RaiTre, quello che occuperà l’intera stagione televisiva da qui e sino al prossimo mese di giugno. Per la terza rete Rai il nuovo direttore Franco Di Mare ha praticamente confermato tutti i programmi, stravolgendo però le conduzioni. Scelte, discutibili o meno, che si potranno giudicare solo nel corso dei prossimi … L'articolo RaiTre – Al via il daytime 2020/2021 – Rivoluzioni alle conduzioni. Leggi su unduetre

GiovanniMalate5 : @reportrai3 @RaiTre Figurarsi, sto mettendo in funzione un vecchio cellullare E cmq la mia tv se l'hanno portata vi… - ClarabellaBest : @RaiTre Al via la nuova stagione di ''Quante storie'' - DadaPatricelli : @RaiTre @OfficialTozzi La Via Lattea in movimento! ?? - MFerraglioni : RT @MFerraglioni: TV TALK: ECCO QUANDO RIPARTE @TvTalk_Rai @MaxBernardini @RaiTre @francodimare - GiorgiaBuran : RT @BlogSocialTv1: TV TALK: ECCO QUANDO RIPARTE @TvTalk_Rai @MaxBernardini @RaiTre @francodimare -

Ultime Notizie dalla rete : RaiTre via Mi Manda Rai 3: nuova stagione al via oggi, lunedì 7 settembre TVBlog.it Antonella, Milly e non solo La nuova stagione di Mamma Rai

Passata l’estate, in Rai è tempo di grandi ritorni e di nuove partenze con il palinsesto invernale. Sulla rete ammiraglia Unomattina si presenta con una nuova guida: al posto della coppia Valentina Bi ...

Su Rai Uno Hotel Gagarin, su Sky Cinema Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse. Guida ai programmi Tv della serata del 6 settembre

Su Rai Uno dalle 21.25 Hotel Gagarin. Cinque italiani squattrinati vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’Hotel Gagarin, un albergo isolato nei bo ...

Passata l’estate, in Rai è tempo di grandi ritorni e di nuove partenze con il palinsesto invernale. Sulla rete ammiraglia Unomattina si presenta con una nuova guida: al posto della coppia Valentina Bi ...Su Rai Uno dalle 21.25 Hotel Gagarin. Cinque italiani squattrinati vengono convinti da un sedicente produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati all’Hotel Gagarin, un albergo isolato nei bo ...