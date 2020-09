Nessuno provi a mettere in crisi il rapporto tra noi e il PD, dice ora Luigi Di Maio (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio difende il Governo e l’alleanza PD-M5S e accusa chi prova a minare il rapporto a livello di governo e afferma che il governo è concentrato sull’ottenere il Recovery fund. Dopo giorni tumultuosi di attacchi e contrattacchi tra chi dava l’alleanza PD-M5S per spacciata – o ci lavorava per … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

